PvdA wil opheldering over Willibrordusschool in Ruurlo

column De suggestie dat De Zwarte Cross moedwillig een club willen buitenslui­ten, is lachwek­kend

7:39 Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt. De humorloze gevoeligheid die momenteel door Nederland rondwaart, bereikte gisteren een nieuw dieptepunt toen de organisatie van De Zwarte Cross zich genoodzaakt voelde om excuses te maken voor wat teksten. Het festival, dat bekendstaat om zijn maatschappelijke betrokkenheid én satirische uitingen, kreeg zware kritiek te verduren omdat er een bordje en een zeil was opgehangen met de teksten ‘Allah’s afbakbar’ en ‘Leve de Kleurling’.