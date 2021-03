PvdA ziet kans voor drieduizend woningen in Oude IJsselstreek

GENDRINGEN - Nadat de woningbouw in de Achterhoek jarenlang op slot heeft gezeten door eerst de crisis en later de krimp, is het nu tijd om aan de slag te gaan en snel woningen te bouwen voor verschillende groepen. Dat vindt de PvdA in Oude IJsselstreek. In een plan om de woningbouw snel op gang te brengen heeft de partij allerlei mogelijke woningbouwlocaties op een rij gezet. Ze ziet kansen voor de bouw van in totaal zo'n drieduizend nieuwe woningen.