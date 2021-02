PvdD-lijsttrekker Esther Ouwehand plant boom op ‘vrijgekocht’ land bij Noordijk

Ouwehands Dierenpark

Aan de molshopen rondom het plantgat te zien, is aan mollen plaatselijk geen gebrek. Of Ouwehand niet bang is voor grappig bedoelde bordjes ‘Ouwehands Dierenpark', de dierentuin in Rhenen? „Dat zou ik helemaal niet erg vinden", reageert ze lachend. „Dat mag wat mij betreft in heel Nederland, maar dan wel Ouwehands dieren in de vrije natuur.”

We moeten de natuurcri­sis echt stoppen. We kunnen het ons niet veroorlo­ven dat we nog meer dier- en planten­soor­ten kwijtraken.

Uniek is het project aan de rand van natuurgebied het Noordijkerveld niet. De rest van het Noordijkerveld wordt immers óók al langer ontwikkeld als natuur waar kruidenrijk grasland en de hydraulogische combinatie ‘plas-dras’ belangrijk is. Omgekeerd is dit ook niet het eerste project van de PvdD op het gebied van natuurontwikkeling. Bij Daarle in Overijssel heeft de PvdD in 2013 al 100.000 vierkante meter landbouwgrond omgevormd tot nieuwe natuur. En tegelijk met het perceel van bijna 17.000 vierkante meter aan de Haardijk bij Noordijk wordt ook een nieuwe project bij Maasbracht in Limburg opgepakt. Ook dat laatste via crowdfunding. Via mijnnatuur.nl kun je intekenen op ‘eigen’ vierkante meters.