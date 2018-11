PvdD: wie betaalt milieuschade door breuk persleiding?

Violiste Julia Philippens bij Jazz at Home in Eibergen

13:01 EIBERGEN – Violiste Julia Philippens is uitgegroeid tot een genre-overschrijdend musicus. Improviseren op jazzmuziek of klassieke muziek is een tweede natuur voor haar geworden. Ze speelt een centrale rol bij de derde editie van Jazz at Home van dit seizoen, dinsdag 20 november in Irish Pub Home in Eibergen.