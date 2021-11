QR-code bezorgt sportzalen hoofdbrekens: ‘Gaat veel tijd kosten, maar beter dan maanden dicht’

Burgemees­ter Harry de Vries wil af van jij-bak­ken in Montfer­land

DIDAM/ ’S-HEERENBERG - Geen Haagse toestanden en ruzie, maar politiek waar inwoners méér betrokken worden bij de plannen. Dat is het credo van Harry de Vries, die inmiddels een maand burgemeester in Montferland is.

