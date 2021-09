QR-code? Ik voel geen spoor van ongemak of weerzin, omdat ik denk dat het verstandig is

Gratis maandver­band en tampons voor Achterhoek­se scholieren

9:07 GROENLO - Leerlingen van Scholengemeenschap Marianum kunnen vanaf 1 oktober gratis menstruatieproducten vinden op de toiletten in de verschillende gebouwen in Groenlo en Lichtenvoorde. Het maandverband en de tampons zijn bedoeld voor hen die geen of te weinig geld hebben om ze te kopen.