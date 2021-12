QR-code wijst in Eibergen de weg langs midwinterhoorns: ‘Het wordt minder gezellig, maar niet stiller’

EIBERGEN - De midwinterhoorn horen via zijn digitale opvolger de smartphone. En ook in het echt, maar op afstand. Bij Midwinterhoorngroep Eibergen krijgt de jaarlijkse midwinterhoornwandeling een coronabestendige variant. „Wat minder gezellig, maar afgelasten was het alternatief.”

De vierde adventszondag is traditiegetrouw de dag van de midwinterhoornwandeling. Midwinterhoorngroep Eibergen past het evenement aan. Gerrit Keuper: „We maken er een kuiertocht van: iets van 5 kilometer. Een langere variant in samenwerking met atletiekclub ASV is geschrapt. Maar de tocht is ook op eigen gelegenheid op andere momenten te lopen, waarbij als we er zelf niet zijn, je onze blaasoptredens via de app kunt horen.”

„En we schrappen de catering", zegt Geert van der Veer. „Dus geen koffie, thee, bier of Glühwein.” Keuper: „De leuke dingen eruit, zou je kunnen zeggen. Want de risico’s op verspreiding van het coronavirus hangen een beetje samen met wat we anders gezelligheid noemen. Wat dichter op elkaar staan, wat kletsen en samen wat drinken. Dat doen we dus deze keer dan maar niet. Maar een gezonde wandeling en aandacht voor de midwinterhoorn als ons culturele erfgoed, daar is niks mis mee.”

QR-code, maar dan anders

Wie zondag 19 december de midwinterhoornblazers wil zien en horen, kan tussen 11.00 en 14.00 uur starten. Het beginpunt is op de Brink, bij de WEMA, Werelds Eerste Midwinterhoorn-Atelier. Het sleutelwoord is daar dit jaar ‘QR’. Niet omdat je als deelnemer een code moet laten zien, maar omgekeerd: om de QR-code met je smartphone te scannen die de organisatoren er hebben opgehangen. Het is dezelfde techologie als van de Berkelgame. De route is daar een variant op, in de app Spacetime Layers.

Gerrit Keuper: „De route is tot 6 januari te lopen: de datum waarop voor ons midwinterhoornblazers het blaasseizoen er weer op zit. Op de woensdagen 22 en 29 december en donderdag 6 januari zijn we ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur live aan het blazen, maar op andere dagen en tijdstippen kun je de route ook volgen; dan zijn de optredens onderweg digitale verschijningen. We maken tussendoor nog opnames om in de app toe te voegen.”

Quote Al met al is de truc gewoon om een eigentijd­se draai aan onze traditie te geven Gerrit Keuper

Over digitale verschijningen zegt Geert van der Veer: „We moeten niet alles verklappen, maar de káns bestaat dat je onderweg paus Gregorius tegenkomt. Da’s dan tegelijk ook wel een héél oude verschijning. En degene die er mede voor gezorgd heeft dat onze hobby een link met Kerstmis heeft gekregen.”

Zonder catering is de wandeling een kwestie van zelf met de knapzak op pad. Keuper: „En zorgen dat je telefoon een volle accu heeft, dat helpt ook. Ach, al met al is de truc gewoon een beetje om een eigentijdse draai aan onze traditie te blijven geven, toch te kunnen wandelen maar vanwege corona de drukte een beetje te spreiden.”