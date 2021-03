Queuing up voor stadhuis Doetinchem: stemmers naar zaaltje 100 meter verder gestuurd waar het hele dag al rustig is

Zeldzame Arabische munt die Vikingen meenamen gevonden in Voorst

0:41 Archeologen hebben tijdens onderzoek in 2018 langs het zuidelijke deel van de rondweg in Voorst een zeldzame vondst gedaan. Het gaat om een vroegmiddeleeuwse Arabische zilveren munt die als sieraad werd gebruikt. Wellicht was het eigendom van Vikingen die in 882 Zutphen in de as hebben gelegd.