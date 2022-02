Raad furieus over ‘coup’ Bosman na opstappen

BORCULO - ‘Ontslag via Tubantia in plaats van in de raad verantwoording afleggen’. De manier waarop Anjo Bosman (GB) een motie van wantrouwen omzeilt, zorgt voor boosheid in de Berkellandse gemeenteraad. Zich tijdens die vergadering op Facebook als wethouderskandidaat opwerpen, is de druppel. „We zijn een beetje het Panama aan de Berkel.”

Een kwartier na het begin van de raadsvergadering óver in plaats van mét wethouder Bosman, post Anjo Bosman op Facebook een bericht van Nieuws uit Berkelland. Daarin claimt ze expliciet niet alleen lijsttrekker voor Gemeentebelangen Berkelland (GB) te blijven, maar ook de wethouderskandidaat namens de partij te zijn. De GB-aanhang zou vierkant achter haar staan, aldus Bosman.

Kent het bericht niet

GB-fractievoorzitter Ingrid van Dijk kent het bericht niet en wil het eerst in de fractie bespreken, maar de toon is gezet. D66-raadslid Han Boer: „Met minachting voor de raad straks als lijsttrekker een mening hebben en die ventileren over wat híer zou moeten worden besproken…”

De praktijkgevallen liggen klaar: donderdag 24 februari heeft in het gemeentehuis een verkiezingsdebat van regionale zender Regio8 plaats, waarin het onder meer over de sporthal in Ruurlo zal gaan. En woensdag 9 maart volgt een avond van Sportfederatie Berkelland (SFB) bij De Klok in Eibergen. Boer: „En zo zijn er meer dossiers: de sporthal in Ruurlo, de school in Rietmolen, zwembad ’t Timpke waar we vanavond over spreken.”

Quote Dezelfde persoon zit nu campagne te voeren op een tweede scherm. Dat is gewoon de vinger opsteken Betsy Wormgoor, PvdA

Ons niet verliezen in egopolitiek

Ook PvdA-raadslid Betsy Wormgoor is ontdaan. „We moeten oog hebben voor de competenties van mensen op sleutelposities. Dezelfde persoon zit nu campagne te voeren op een tweede scherm. Dat is gewoon de vinger opsteken. Wat mij betreft krijg je dan de rode kaart voor de komende periode. Laten we ons niet verliezen in egopolitiek. Ik doe een dringend beroep op GB om aan reflectie te doen.”

Wormgoor heeft dan al aangegeven zich diep beledigd te voelen door Bosmans woordkeus om vóór de vergadering op te stappen om niet te worden ‘gestenigd’ in de gemeenteraad. „We zitten hier om te controleren en kaders te stellen.”

VVD-raadslid Hans Boxem: „Als je zo geknipt en geschoren bent, is het verstandiger een tijdje stil te zijn.” Han Boer, D66: „We zijn door een aantal dossiers een beetje een gemeente geworden waar om wordt gelachen. We zijn een beetje het Panama aan de Berkel. En als we niet uitkijken, komen we na de verkiezingen in een situatie terecht dat het vrolijk verder gaat met dit circus.”

Coup van 2017 in herhaling

Bosmans actie om zich nog tijdens de raadsvergadering warm te lopen voor het college van ná de verkiezingen van maart lijkt sterk op de ‘coup’ van oktober 2017 in aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen: toen belandde de Borculose via een ‘gekaapte procedure’ op plek 1 voor haar partij.