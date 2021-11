Raad Oude IJsselstreek wil snelheid in bouwplannen: ‘Woningbouw kan niet wachten’

Verschillende partijen droegen tijdens de algemene beschouwingen maandagavond verschillende oplossingen aan voor de wooncrisis in de gemeente. Daarbij ging het vooral over de snelheid van de woningbouw. Want plannen zijn er genoeg in de gemeente. Er zijn vijf plekken aangewezen als uitbreidingslocatie, waar samen tussen de 1400 en 1900 woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er in verschillende kernen nog eens plek voor achthonderd nieuwe woningen.