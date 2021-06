Raad trapt op de rem: besluit zonnevelden Oude IJsselstreek uitgesteld, burgerinitiatief komt aan tafel

GENDRINGEN Er wordt voorlopig geen keuze gemaakt welke zonnevelden in Oude IJsselstreek mogen worden ontwikkeld. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. De raadsleden vinden dat er eerst in samenwerking met het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek naar alternatieven moet worden gekeken.

Wel is besloten dat de initiatiefnemers van het plan De Eikelenboom in Gendringen mogen doorgaan met de ontwikkeling van dat zonneveld, aan de Eikelenboomseweg ten zuiden van het dorp. Een amendement van die strekking werd met steun van Lokaal Belang, PvdA en CDA aangenomen.

In dit plan gaat het om 22 hectare, waar de initiatiefnemers 5 hectare aan zonnepanelen willen plaatsen. Het gaat hier om een innovatief idee waar agrarisch grondgebruik nog steeds mogelijk is als de panelen er staan. Dat kan volgens Erik Schieven van Lokaal Belang veel kennis gaan opleveren, waar in het vervolg van de energietransitie van geprofiteerd kan worden. ,,Ik ben zeer benieuwd hoe je koeien onder zonnepanelen kan laten grazen, of hoe je daar met een trekker onder komt om te maaien. Dit kennen we nog niet in Nederland, en verdient daarom een kans.”

Quote Ik ben zeer benieuwd hoe je koeien onder zonnepane­len kan laten grazen Erik Schieven, Lokaal Belang

Burgerinitiatief

In een motie die namens Lokaal Belang en de PvdA werd ingediend, en raadsbreed werd aangenomen, wordt verder geregeld dat er tot 1 januari 2022 tijd komt om met het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek over de energietransitie te overleggen.

Het burgerinitiatief is een samenwerking van negentien belangengroepen en actiecomités die tegen de komst van zonnevelden her en der in de gemeente strijden. Het burgerinitiatief riep de gemeenteraad eerder op om op de pauzeknop te drukken en om samen met de gemeente te bekijken waar en hoeveel zonnepanelen er moeten komen om aan de groene doelstellingen te voldoen. Daarbij is het uitgangspunt om zo min mogelijk uit te gaan van zonnevelden op landbouwgrond.

,,Wij zijn als politiek vergeten de samenleving bij deze plannen te betrekken”, zei John Haverdil van de PvdA. ,,En wil de energietransitie slagen, dan moet juist het vertrouwen en de acceptatie bij de burgers groot zijn. Nu een grote groep burgers het initiatief heeft genomen om invloed uit te oefenen op dit vraagstuk moeten we daar ook op ingaan. Ik ben blij dat het burgerinitiatief nu een plek aan tafel krijgt.”