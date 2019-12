Raad van State: ‘Aankleding zonnepark tussen Neede en Eibergen moet in vergunning’

De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan in de zaak die vier veehouders tussen Neede en Eibergen hadden aangespannen. Er is wel een landschapsplan afgesproken voor het zonnepark dat Kronos Solar wil aanleggen in de buurtschap Hoonte tussen het Spilbroek, de Hoondermaatweg en de Eibergse Biezebeekweg (vroegere Stokkersweg). Maar dat is niet in detail vastgelegd in de omgevingsvergunning die de gemeente aan ontwikkelaar KS NL8 BV (Kronos Solar) heeft verleend.