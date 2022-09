Raad van State: Beltrumse wijnboer moet bouwwerken afbreken zoals gemeente Berkelland eist

Walter Gerritsen wordt boegbeeld van grootaan­deel­hou­der ForFarmers

BEEK/LOCHEM - Walter Gerritsen, voormalig wethouder van de gemeente Montferland, is per 1 januari 2023 de nieuwe voorzitter van de coöperatie FromFarmers. Gerritsen wil in deze functie zijn best doen boeren een toekomstperspectief te geven.

21 september