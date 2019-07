Raad van State bevestigt afspraken leerlooierij en Oost-Gelre

De Raad stelt in een formele einduitspraak vast dat de gemeente Oost-Gelre afgelopen mei een bestuursdwangbesluit tegen Rompa heeft ingetrokken. De reden is dat B&W en Rompa nadere milieuafspraken hebben gemaakt over de opslag van een reeks giftige leerlooierijstoffen. Eerder kondigde Oost-Gelre aan zelf in het bedrijf te zullen ingrijpen als Rompa geen nadere maatregelen. De leerlooierij stapte daarop naar de Raad van State, die afgelopen maart de rechtszaak behandelde.



Na een lange zitting maakten de gemeente en Rompa toen op de valreep een paar harde afspraken over de opslag en het gebruik van een aantal giftige chemicaliën. Rompa moeste met een onderzoeksrapport komen waarin aangetoond moest worden dat het bedrijf in Lichtenvoorde wel degelijk voldoende veiligheidsmaatregelen neemt en heeft genomen om ernstige ongelukken met de chemicaliën te voorkomen.



Uiteindelijk ging de gemeente na overleg akkoord en trok de aankondiging om zelf in te grijpen en de stoffen weg te halen in. De Raad ziet nu geen noodzaak meer voor een inhoudelijke uitspraak.