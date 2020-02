Raad van State geeft akkerbouwers lucht in conflict over houtwal

Vernieuwde wieler­tocht Paasch­bergs Mooiste wordt de ‘Hel van de Achterhoek’

17:15 De kasseien van de klassieker Parijs-Roubaix staan menig wielrenner in het geheugen gegrift. De ruige ronde wordt niet voor niets de ‘Hel van het Noorden’ genoemd. Verandert de jaarlijkse tocht Paaschbergs Mooiste vanuit Lochem in de ‘Hel van de Achterhoek’, nu de route vooral over klinkerstroken gaat? ,,Wij willen de mannen inderdaad van de jongens scheiden.’’