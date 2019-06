Raad van State: ‘Geen windmolens langs N18'

Festival Achterland ziet mogelijke onweer als mooie testcase

15:26 DOETINCHEM - ,,Ik hoop dat het een paar uur gaat spoken", zegt Bart Kiers, organisator van Achterland (voorheen Parkparade), het festival dat wordt gehouden op de Bleek in Doetinchem van vrijdag tot en met maandag. ,,Voor ons is het een mooie testcase om te zien of we stormproof zijn."