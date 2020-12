Raad van State kan weinig doen voor Aviko-tegenstanders

Dat advies gaf rechter en staatsraad Lex Michiels tijdens een zogenoemde verzetszaak bij de Raad van State. Daar vroegen de tegenstanders, onder leiding van woordvoerder Paul Kok, opnieuw om een herziening van de einduitspraak over het vrieshuisplan van Aviko.

Goedgekeurd

De Raad keurde dat plan na een eerdere tussen-uitspraak eind januari 2018 geheel goed. De tegenstanders legden zich evenwel niet neer bij die uitspraak neer en stapten al een paar keer naar de Raad om herziening van die uitspraak te krijgen.

Staatsraad Michiels wees de tegenstanders er op dat zij erg laat waren met hun herzieningsverzoek. ,,U moet wel bedenken dat er niet voor niets termijnen gelden. Want degene aan wie een vergunning is verleend, moet ook weten waar hij aan toe is. In dit geval had u na januari 2018 achttien weken de tijd om een herzieningsverzoek in te dienen. En nu komt u wederom met een verzoek. Wat is er nu anders dan eerst”, vroeg de staatsraad.

Bedrogen

Volgens woordvoerder Paul Kok is het zonneklaar wat er aan de hand is, ,,we zijn bedrogen door Aviko en de gemeente Bronckhorst. In het Arcadis-rapport voor de onderbouwing van Aviko stond dat het vrieshuis in Steenderen alleen gebruikt zou worden voor de lokale productie van Aviko. Maar al snel bleek dat 60 procent van de aardappelen uit Limburg, België en Duitsland wordt aangevoerd. Dat betekent drie keer zoveel vrachtverkeer dan in het Arcadis-rapport en bestemmingsplan is aangegeven. Dat kunnen de smalle wegen en dorpen niet aan. Dat is destijds allemaal niet tijdens de rechtszaak aan bod gekomen”, aldus Kok.

Aankloppen bij de gemeenteraad

De staatsraad zag toch weinig mogelijkheden omdat de bestuurswet op het punt van de bezwaar-, beroeps-, en herzieningstermijnen erg strikt is. ,,En zelfs al heeft u helemaal gelijk en de Raad van State twee jaar geleden een fout zou hebben gemaakt. Want ook wij zijn maar gewoon mensen. Dan nog kan ik in deze procedure hoogstwaarschijnlijk niets voor u doen. U zult echt bij de gemeenteraad moeten aankloppen en daar om een wijziging van het bestemmingsplan moeten vragen”, aldus de staatsraad.

Hoe dan ook doet de Raad van State binnen een aantal weken nog wel uitspraak in deze verzetszaak.