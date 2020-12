Raad vanavond: Winterswijk moet veel menselijker omgaan met teruggave snippergroen

WINTERSWIJK - Met het teruggeven van zogeheten ‘snippergroen’ in Winterswijk moet veel soepeler en menselijker worden omgegaan. De gemeenteraad roept het college daar vanavond toe op in een motie, die op initiatief van GroenLinks.

Verschillende inwoners van de gemeente gebruiken een stuk gemeentegrond als eigen tuin. Een deel van hen kreeg afgelopen jaar te horen dat ze dat moesten teruggeven aan de gemeente, of ervoor moesten betalen. Terwijl een ander deel de grond gratis kreeg toegewezen.

‘Menselijk gezicht’

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Peter Voogt is dat onwenselijk. ,,Het college is veel te ver doorgeslagen in de juridische weg. Wij vinden dat Winterswijk het menselijke gezicht moet tonen. Als de woningen A en C het snippergroen gratis krijgen toegewezen, is het heel gek om woning B, die er precies tussen in ligt, wel geld te gaan vragen voor de groenstrook.” Voogt meldt dat hij raadsbrede steun heeft voor een motie om dat voor elkaar te krijgen.

Identieke huizen, ander beleid

De zaak kwam aan het rollen aan de Bargerkempke, een straat met identieke huizen waar duidelijk sprake was van verschillend beleid. De strookjes voortuin waren er al vanaf de bouw in 1975 in gebruik door de bewoners.

Nu moeten sommigen voor die strook gaan betalen (of teruggeven aan de gemeente), terwijl hun naaste buren de strook grond gratis krijgen toegewezen. Alleen omdat die bewoners een oude foto konden overleggen met een hekje of een hegje. Daardoor konden ze een beroep doen op de regel ‘verjaring’.

Te ver doorgeslagen

,,Winterswijk is te ver doorgeslagen in de juridisering van het hele project”, vindt Voogt, die zich in de hele materie heeft verdiept. In september heeft het college nog een voorlichtingsavond gehouden waarin het bureau Eiffel uitleg gaf van de regels die worden gehanteerd.

Winterswijk is in diverse wijken begonnen met de verkoop van openbaar groen. Vaak stukjes grond die in de loop der tijd bij de tuinen zijn aangetrokken.

,,Maar dat bureau denkt alleen in juridische termen, niet in de menselijke maat”, aldus Voogt. Hij vindt dat het college veel te lang aan de leiband van het bureau meeliep. Daardoor zijn volgens hem Kafkaiaanse toestanden ontstaan.

,,Bij sommige mensen wordt grond afgepakt, die ze altijd al in gebruik hadden. Dat is de omgekeerde wereld”, aldus Voogt. Bovendien niet consequent van de gemeente Winterswijk, die in 2012 aan de Jasmijnlaan stukken snippergroen ‘om niet’ aan bewoners heeft afgestaan.

Harde woorden gevallen

Het heeft hem veel moeite gekost om zijn eigen GroenLinks wethouder Tineke Zomer, die het project in portefeuille heeft, te overtuigen dat Winterswijk de menselijke maat moet aanhouden. ,,Dat is een moeilijk proces geweest”, geeft hij toe. ,,Waarbij harde woorden zijn gevallen. Maar we zijn het uiteindelijk eens geworden.” Hij verwacht dat het college vanavond akkoord gaat met de motie.