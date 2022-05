Raad wil herkansing oordeel sporthal Ruurlo, maar wethouder wil niet helemaal alles overnieuw

Lochem sluit 2021 af met een onverwacht hoge meevaller van 5,5 miljoen euro

De gemeente Lochem eindigde het jaar 2021 fors in de plus: 5,5 miljoen euro. Dat is bijna 4 miljoen euro hoger dan het verwachte positieve resultaat van 1,7 miljoen. Dit verschil komt met name doordat de gemeente van het Rijk extra geld kreeg - 1,3 miljoen - voor bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis.

13:02