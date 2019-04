Raad wil in gesprek met Lochemers over toekomstplannen

UPDATE Tachtig gemeenten 's avonds in het donker door storing met lantaarnpa­len

2 april In meerdere gemeenten in Oost-Nederland zijn problemen met de straatverlichting. In sommige straten is het sinds zondag pikkedonker. Vanuit de Achterhoek, de Veluwe, de Noordoostpolder zijn er meldingen gedaan van de problemen. Getroffen plaatsen zijn onder andere Vorden, Epe, Nunspeet en Heerde.