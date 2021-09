Raad Winterswijk gaat akkoord met bedrijventerrein aan Misterweg: ‘Besluit voor de eeuwigheid’

Ook de natuurorganisaties Natuur en Milieu Gelderland, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kasteelen hadden de noodklok geluid, omdat er geen garanties zijn voor een goede ecologische zone.



Maar de meerderheid van de raad (VVD, Winterswijks Belang, PvdA en GroenLinks) ging toch akkoord met de aanwijzing van de Misterweg. Ondanks bezwaren van CDA, D66 en Voor Winterswijk die een beter onderliggend plan voor een locatiekeuze wilden. Zoals dat was afgesproken in 2019. ,,Dit is nu een politiek speeltje geworden en dat zou het niet moeten zijn. Wij moeten geen keuze voor de eeuwigheid maken waar we later spijt van krijgen", aldus fractievoorzitter Wim Wassink van het CDA. Zo miste hij in het plan een compensatieregeling voor de stikstof.