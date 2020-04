Raad Winterswijk: spoorwegovergang Greversweg kan nu echt dicht

Dirk Willink, die aan de Greversweg woont en zich van meet af aan tegen de afsluiting heeft verzet, is ‘enorm teleurgesteld’. ,,En dan vooral in de wijze waarop de raad en het college tot dit besluit is gekomen. Ze waren helemaal klaar met de discussie. Maar er is inhoudelijk niet gekeken naar onze argumenten.”

Desnoods tunnel

Alleen de fracties van de VVD en de PvdA hielden vast aan hun eerdere standpunt dat de overgang in de Greversweg open moet blijven, desnoods met een tunnel.



Op basis van een onderzoek van onderzoeksbureau Movares heeft de raad nu besloten om de onbeveiligde spoorwegovergang in de Greversweg af te sluiten. Een omleidingsroute via het bedrijvenpark werd door de meerderheid van de raad afgekeurd. Die zou te gevaarlijk zijn.

Bemiddelaar

Wat Willink betreft is de discussie nog niet gesloten. Hij heeft een bemiddelaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereid gevonden om de zaak nog eens te bekijken. ,,Hopelijk komen we dan tot een nieuwe oplossing. Zo niet, dan zullen we zeker de weg naar de rechter gaan maken. Er is bij dit besluit namelijk op geen enkele wijze rekening gehouden met de bestaande richtlijnen over de afstanden tussen spoorwegovergangen.”