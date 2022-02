Raadsleden Winterswijk met elkaar in de clinch: Tom van Beek koppelt Oekraïne aan populisme.

video Automobi­list met spoed naar ziekenhuis na knal tegen boom in Beltrum

BELTRUM - Een automobilist is woensdag in Beltrum gewond geraakt nadat zij met haar auto van de weg raakte en tegen een boom tot stilstand kwam. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de Ruurloseweg. Ze is met spoed naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.

