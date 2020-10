Raadslid Karen Kamps (GroenLinks): ‘Ik kreeg spreekverbod van mijn eigen partij’

Trotse mannen en hun motoren; unieke foto's brengen deel geschiede­nis Hummelo tot leven

10:57 HUMMELO - Egbert Roerink was 27 jaar oud, toen hij in 1939 als onderdeel van het Korps Motordienst werd gestationeerd in Hummelo. Het zou aan iedereen voorbij zijn gegaan, als zijn dochter Nelleke tijdens het opruimen een envelopje vond met 30 oude negatieven. ,,Ik wist niet wat ik zag.”