Raadslid Loes ten Dolle wordt regelmatig met de dood bedreigd: ‘Ik weiger te accepteren dat dit erbij hoort’

,,Ik was al elf keer dood geweest als alle bedreigingen waren uitgekomen. Laten we alsjeblieft normáál tegen elkaar doen.” Dat was de oproep van D66-raadslid Loes ten Dolle (26) in de Winterswijkse gemeenteraad in oktober, omdat ze helemaal klaar is met alle bagger die ze over zich heen krijgt.