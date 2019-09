Raadslid over Laborijn: ‘Oude IJsselstreek wil dat we in therapie gaan én de echtscheiding regelen’

Monster­tocht 17-jarige zwemmer Wessel door centrum Doetinchem

19:00 ULFT/DOESBURG - De spanning neemt toe bij Wessel Haverkamp (17) uit Zevenaar. Zondag stapt hij rond 08.00 uur in Ulft het water in om 25 kilometer te zwemmen. Dat doet hij in het bijzijn van zijn ouders en vriendin. Zijn vader vergezelt hem op de eerste kilometers in een kajak.