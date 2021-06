Raadslid Sipke Hubers toch vóór verhuizing tankstation: ‘Ik denk nu beter na over dingen’

Vordenaar Gerard (69) schreef boek over zijn vader die dwangarbei­der was in Duitsland: ‘Hij werd gedwongen lijken op te ruimen’

9:55 Gerard Greven was vanaf april 1943 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog dwangarbeider op een boerderij in Duitsland. De toen 27-jarige Duivenaar schreef gedurende deze periode tientallen brieven aan zijn geliefde Truus. Deze week, 78 jaar later, publiceert zijn in Vorden wonende zoon Gerard jr. het boek 66 Brieven uit Lünen, de plek waaraan zijn vader traumatische, maar ook mooie herinneringen had.