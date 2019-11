Raadslid start Meldpunt Houtrookoverlast Winterswijk

Zuiderveld: “De burgemeester gaf te kennen niet actief te willen oproepen tot klachten, omdat hij geen wettelijk instrumenten heeft om overlast te handhaven. Dat klopt. Ik vind dat een inventarisatie van de klachten, de locatie en de aard ervan, een begin van beleid kan zijn. Nee, de gemeente kan niet veel, maar een inventarisatie kan wel een begin zijn van beleid.”

Op grond van landelijke onderzoekscijfers mag worden aangenomen dat in de gemeente Winterswijk ongeveer 1735 inwoners ‘ernstige gezondheidsklachten ervaren als gevolg van houtrookoverlast'.

Zuiderveld: “Bij intensieve houtrooksmog in slaapkamers, woonkamers, tuinen en buurten kan zelfs op zeer korte, directe termijn sprake zijn van acute aanvallen van astma, infecties aan de longen en luchtwegen en klonterend bloed. Over de gezondheidseffecten op de langere termijn, heb ik het maar liever even niet.”

Tijdens een raadsvergadering waarin de actieve oproep tot houtrookoverlast aan bod kwam, liet de burgemeester, verantwoordelijk voor handhaving, ook weten dat vrijwel alle spontane klachten van één adres komen. Zuiderveld: “Het lijkt me duidelijk welk adres dat is. Ik hoop nu zelf zoveel mogelijk klachten binnen te krijgen. Als 1735 Winterswijk met ernstige gezondheidsklachten verder hun mond houden, zal ik dat op termijn ook doen. Ik pas ervoor om gekke Gerritje te zijn. Als het op het meldpunt angstwekkend stil blijft, beloof ik dat ik na 16 maart 2022, de volgende raadsverkiezingen, in de raad mijn mond zal houden over houtstook. Ik weet dat niemand ruzie wil met zijn buren, maar wat koop je ervoor om in stilte te lijden?”