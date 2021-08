Raadslid waarschuwt voor risico’s van Jacobskruiskruid voor paarden of koeien: ‘Het is een sluipmoordenaar’

De bermen staan er vol van in de zomermaanden. Weelderig bloeiend Jacobskruiskruid, het is een mooi gezicht langs de kant van de weg. Insecten zoals bijen, vlinders en rupsen komen graag op de gele bloemen af. Maar er schuilt ook een gevaar in de plant: Jacobskruiskruid is giftig, en het verspreidt zich in een razend tempo over weilanden en akkers.