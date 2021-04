Raakte Jesse uit Beltrum zijn motor kwijt door kritiek op crossverbod? ‘Dat heeft er niets mee te maken!’

BELTRUM - Nee, er zou niet meteen gehandhaafd worden bij klachten, maar eerst een goed gesprek volgen met de motorcrosser plus een waarschuwing. Zo haalde burgemeester Joost van Oostrum de gemeenteraad over om voor het omstreden crossverbod in Berkelland te stemmen.

Maar drie dagen nadat Jesse Bleumink (18) uit Beltrum kritiek op dit crossverbod uitte in De Twentsche Courant Tubantia is zijn motor door de politie in beslag genomen. Vijf vragen aan Henny Plant van de politie Oost-Nederland.

1. Waarom is meteen overgegaan tot boetes en inbeslagname, en is deze jongen er niet met een waarschuwing vanaf gekomen? Zijn versie: hij reed niet hard, zorgde niet voor (geluids)overlast en heeft meegewerkt, is direct gestopt. En is nog niet eerder in overtreding geweest.

„Een waarschuwing geven we bij lichte overtredingen. Bijvoorbeeld het niet hebben van fietsverlichting. Het rijden op de openbare weg zonder rijbewijs, verzekering en kentekenplaten geeft geen reden voor een waarschuwing. De bestuurder van de crossmotor reed inderdaad niet te hard. Daar is hij ook niet voor bekeurd of over aangesproken.”