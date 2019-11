Raam uit woning, politie onderzoekt mogelijke schietpartij in Gendringen

55-jarige gluurder aangehou­den voor filmen douchende volleybal­sters in Vorden

2 november Een 55-jarige man uit Wierden is vandaag in Vorden aangehouden en meegenomen door de politie omdat hij in het geniep filmbeelden zou hebben gemaakt van douchende volleybalsters in een kleedkamer. Hij zou dit hebben gedaan door zijn telefoon bij een luchtrooster te houden.