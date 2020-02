‘Raar verhaal’ maar toch vrijspraak voor betrokkenheid bij wietkwekerij Dinxperlo

De huurder van het appartement, een 52-jarige man die inmiddels in Goor woont, werd een paar weken later aangehouden en stond vrijdag voor de politierechter. Hij zei dat hij destijds geen geld had om te huur te kunnen betalen. ,,Ik heb toen iemand anders in het appartement laten wonen. Hij betaalde mij cash zodat ik iedere maand op tijd kon betalen. Het idee was om terug te gaan nadat ik weer geld zou hebben. Van een hennepkwekerij weet ik echt helemaal niets.”



In de maanden dat de verdachte bij een vriend in Haarlem logeerde, zou hij slechts een of twee keer in zijn Dinxperlose appartement zijn geweest om wat kleding en andere spullen te halen. ,,Ik ben toen niet boven geweest. Ik heb wat gepakt en was binnen een paar minuten weer buiten.”