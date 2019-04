Rabobank leert van plofkraken: pinboxen in Zelhem, Steenderen en Doetinchem

Ze zijn het antwoord op de plofkraakgolf in de regio van twee jaar geleden. ,,Toen hebben we gezegd: we nemen maatregelen om zo in ieder geval de schade voor mensen weg te nemen", zegt Margo van Wijgerden, woordvoerster van Rabobank.



Sindsdien verwijderde de bank pinautomaten die in de buurt zaten van appartementen of woningen. Nieuwe pinboxen werden geplaatst op parkeerplaatsen, pleinen of achter gebouwen.



,,Natuurlijk, ook deze boxen kunnen opgeblazen worden en de beplating kan in de rondte vliegen. Maar de impact op mensen is dan minder groot", stelt Van Wijgerden, die nog maar eens aangeeft dat het ‘vrij zinloos’ is om een plofkraak te plegen. ,,De pinbox zelf is niet zozeer plofkraakproof, maar je kunt niet bij het geld. De box is supergoed beveiligd, maar dat zal ook voor andere pinautomaten gelden.”