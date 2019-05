Race van Doetinchem naar Arnhem met de auto, trein en scooter: wat is het snelst?

Opnieuw grote brand in Vorden, boerderij en stal in de as gelegd

7:40 VORDEN - Opnieuw een grote brand in Vorden: in de nacht van donderdag op vrijdag brandde een boerderij aan de Wierssebroekweg in het buitengebied van Vorden af. De boerderij en aangebouwde stal bedekt met een rieten dak werden volledig in de as gelegd.