‘Rad van de Reetmölle’ verkeert weer in showroomstaat

De ‘Rietmolen-rotonde’ is een begrip, het enorme waterrad erop een geliefd ‘landmark’. Hoelang Rietmolens beroemdste blikvanger er al staat? Wie naar de ontstaansgeschiedenis ervan speurt ontdekt dat dat nog maar goed een jaar is. In juli 2021 is het XXL-schoepenrad gemaakt en op zijn plek getild.