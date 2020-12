Radio Ideaal wil meer geld om professioneler te worden: ‘Dat is geen luxe, maar noodzaak’

Naar Radio Ideaal luistert 1 op de 5 inwoners van Bronckhorst, zo staat in laatste luisteronderzoek uit 2018. Mede door deze uitstekende luistercijfers zijn de mensen achter de in Zelhem gevestigde zender ambitieus. Volgens voorzitter Lammert Blikman is het een lang gekoesterde wens van Radio Ideaal om een journalist in dienst te nemen. ,,We willen ons nieuwsaanbod naar een hoger niveau tillen. Maar helaas is daar nu geen geld voor.”