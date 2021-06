Radstake en City Lido weer open na ruim een jaar, maar disco’s in Doetinchem blijven dicht

Was peperdure verhuizing Sociale Dienst wel nodig? ‘Zwarte bladzijde voor Berkelland!’

24 juni BORCULO/GROENLO - Was de peperdure verhuizing van de Sociale Dienst Oost Achterhoek naar een bedrijfspand op De Laarberg wel nodig? De oppositie in Berkelland wil de onderste steen boven hebben in dit miljoenendebacle.