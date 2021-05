Rainbowband in nood: ‘Als we niets vinden, dan moet misschien de stekker eruit’

Wethouder krijgt opdracht om eiken in Eefde water te geven: ‘Te gek voor woorden dat je drie keer een boom plant om die vervolgens dood te laten gaan’

11 mei Honderden jonge eiken zijn in Eefde en Gorssel geplant en daarna is er niet naar omgekeken. Drie jaar lang. Een paar honderd boompjes zijn in 2018 doodgegaan door de droogte. In 2019 is het door dezelfde reden weer misgegaan. In 2020 ook, want de gemeente heeft geen budget vrijgemaakt voor extra water. Daar komt nu verandering in. Een raadsmotie van Lochem Groen! heeft het gemeentebestuur gisteravond zo ver weten te krijgen.