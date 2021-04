Ramen stadhuis Doetinchem ingegooid: ‘Verwerpelijke actie’

‘Tienduizenden euro’s’

Schade verhalen

Volgens de marktmeester is op camerabeelden te zien dat een verdachte persoon rond 01.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag vijf minuten op een bankje zit voordat hij vertrekt. De politie kon gisteren niet bevestigen of de mogelijke daders in beeld zijn.



Boumans: ,,Ik hoop dat we de dader te pakken krijgen en dat we de schade kunnen verhalen. Gelukkig komt dit weinig voor in Doetinchem. Het is een verwerpelijke actie.”



Tijdens de jaarwisseling werd in Doetinchem voor 32.000 euro vernielingen aangebracht. Daarmee was het centrum van de Achterhoek koploper in de regio. De grootste schadepost was toen het skatepark op Sportpark Zuid. Ook werden verkeersborden en prullenbakken vernield.