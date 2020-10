Rampen stapelen zich op voor Achterhoeks boerengezin: ‘Boertje pesten door de overheid’

Bestuurder spoorloos na eenzijdig ongeluk in Baak

4 oktober BAAK - Op de Bontekoeweg in het buitengebied van Baak is zondagavond een auto uit de bocht gevlogen. Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen.