Rampjaar voor racebroers: na afbranden trailer nu bakwagen gestolen

De racemotoren van de broers Johnny (55), Marcel (52) en Harold Kock (51) stonden niet in de wagen, want die worden altijd pas ingeladen vlak voor vertrek naar een race. De broers denken dat de dieven dit niet hebben geweten. ‘We hebben het vermoeden dat men mogelijk gedacht heeft dat de inhoud waardevol zou zijn’, schrijft Racing Team Kock op Facebook.

‘Enorm verlies’

De opvallende, oranje bakwagen heeft een lage dagwaarde, waardoor het voertuig voor dieven niet veel oplevert. Maar voor de broers is de wagen wel zeer waardevol. ‘Weg is nu voor ons vette pech en een enorm verlies nadat we ook al de oplegger in rook zagen opgaan’, staat op Facebook. Zij willen verder niet persoonlijk reageren. ‘We hebben er flink de balen van’, laat Harold Kock weten via sms.