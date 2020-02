Range Rover vliegt van afrit bij Doetinchem en zit vast in de modder

Lochemse zorginstel­ling ReubeZorg breidt uit en zorgt voor meer banen

18:00 De gebroeders Ponten, Jochem en Andreas nemen de zorgboerderij in Lochem aan de Ampenseweg over van hun ouders. Daarmee verandert de zorgboerderij in een volledige zorginstelling met extra banen. ,,We moeten wel uitbreiden om aan kwaliteits- en aanbestedingsregels te voldoen. Maar we blijven zo kleinschalig mogelijk, dat pas bij ons.’’