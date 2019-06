Rattenplaag in Hengelose woonwijk: ‘Ze lopen je hier over de voeten’

Panisch is ze. Zo erg dat ze haar tuin niet meer in durft en zelfs haar fiets niet meer uit de schuur durft te halen. Ook de was buiten ophangen is er al een tijdje niet meer bij. ,,De ratten lopen je hier letterlijk over de voeten”, zegt Marijke Nieuwenhuis. ,,Ze blijven komen, ook overdag. Vreselijk vind ik het.”