Rattenvanger voorkomt invasie van beverratten in Achterhoek

Wesselink is in mei van dit jaar begonnen met het jagen op beverratten in het Duitse grensgebied. Doel is om de dieren zoveel mogelijk weg te houden uit het Nederlandse landschap. Daar kunnen deze exoten voor veel overlast zorgen. Onder andere dijkgangen en wegen kunnen door de beverrat ondermijnd worden. Voor de Duitsers is het dier niet zo’n probleem. Dat land heeft veel minder dijken, in tegenstelling tot Nederland.

De beverrat is via handelaren uit Zuid-Amerika naar Oost-Europa gehaald. Daar zijn de dieren ontsnapt en via riviertjes zijn ze ons land binnen gezwommen.

Felle jacht

Het aantal beverratten in Nederland neemt inmiddels af, vorig jaar daalde de populatie met 35 procent. Dat is met name te danken aan de felle jacht op deze dieren langs de Nederlands-Duitse grens. Door ze daar ‘op te vangen’, wordt voorkomen dat de dieren zich verder het land in nestelen. Bijna 95 procent van de vangsten vindt plaats in een strook van 10 kilometer langs de grens.