Ratum niet blij met bezoekerscentrum bij steengroeve: te groot en te gevaarlijk

Dat de inwoners van Ratum nooit betrokken zijn geweest bij de eind vorig jaar goedgekeurde plannen steekt hen het meest, zo bleek woensdagavond in gebouw Emma, waar zo’n 35 dorpsbewoners hun ongenoegen uiten over het plan. Hun boodschap: maak het bezoekerscentrum veel kleiner of zoek een andere plek.



De inspraakavond van de stichting Terra Temporalis was een goedmakertje voor de buurt. ,,Heeft het nog zin dat we hier onze visie geven?”, ,,Het plan is toch al door de raad?” en ,,Wat is dit voor spelletje?”, waren wantrouwende vragen uit de zaal. Jan van Rheenen, die de avond leidde, probeerde de gemoederen te sussen. ,,Zeg nu wel wat je vindt. Als je niets zegt kan er ook niet naar je geluisterd worden.”