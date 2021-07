Ravage bij rotonde in Gendringen: 3 personen naar ziekenhuis na ernstig ongeluk

Het ongeluk vond rond half 6 plaats op de rotonde bij de Oude IJsselweg en de Rijnweg in Gendringen. Wat er precies is gebeurd, is kort na het incident nog niet duidelijk. Wel is zeker dat er twee auto's betrokken waren bij het ongeluk. Eén van de twee auto's is recht over de rotonde gereden. Of dat dezelfde auto is die uiteindelijk op zijn kant terecht is gekomen, is nog niet bekend.