Ravage door ongeluk met drie auto's in Doetinchem: gewonde naar ziekenhuis

Door het ongeval is er een ware ravage ontstaan bij de oprit van de A18. Een automobilist merkte te laat op dat zijn voorliggers afremden en knalde daardoor tegen de achterkant van de auto voor hem. In totaal raakten drie auto's flink beschadigd.



Na het ongeval zijn alle betrokkenen gecontroleerd in de ambulance. Op een vrouw na hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Eén bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau voor een verklaring.



De Europaweg blijft afgesloten voor verkeer tot de voertuigen zijn afgesleept. Het verkeer in de richting van Doetinchem wordt tot die tijd omgeleid via Braamt.