Ravage in Hengelo: man knalt tegen geparkeerde auto en rijdt paaltjes plat

COLUMN Laat niet jouw ‘producten’ leidend zijn, maar de behoeften van je inwoners

10 september Vorige week stelde ik in deze column de vraag hoe wij zonder overheid zouden kunnen samenleven. 'Wij zíjn namelijk de overheid', schreef ik. En zolang wij onze democratie inrichten zoals we dat nu doen, zal dat ook zo blijven. Wij geven onze stem één keer per vier jaar om de ordening te regelen van het bestuur - namens ons allen - van gemeente, provincie of rijk.