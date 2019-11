Ravage op camping in Sinderen na grote brand goed zichtbaar bij daglicht

,,Dat het bij twee caravans is gebleven, komt door het superwerk van de brandweerlieden”, vertelt eigenaar Paul Barink van de camping aan de Kasselderstraat. ,,Het had erger kunnen zijn.” Niemand raakte gewond bij de brand, wel is op vrijdag de grote ravage op het terrein zichtbaar. “

In de loop van de vrijdag werd het onderzoek naar de oorzaak van de brand vervolgd. Op dit moment is nog niet duidelijk waardoor het vuur kon ontstaan. Hoewel de eigenaren niet gewond raakten, zijn hun stacaravans wel verloren gegaan. ,,We kijken met de eigenaren hoe hun caravans verzekerd zijn en of ze een nieuwe caravan willen op een andere plek”, aldus Barink.