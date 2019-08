Razend populair: de privé-waterpomp in de tuin

Lachgas verboden tijdens Volksfeest Winters­wijk, ook Doetinchem wil verbod bij evenemen­ten

7:56 Bezoekers van het Volksfeest in Winterswijk, eind augustus, mogen geen lachgas gebruiken. Burgemeester Joris Bengevoord heeft een verbod laten opnemen in de vergunning voor het feest. Ook Doetinchem vraagt evenementen om een verbod op bezit en gebruik van lachgas in de huisregels te zetten.